Олимпийский чемпион Фредрик Стиллман вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Фредрик Стиллман вошел в тренерский штаб «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Фредрик Стиллман родился 22 августа 1966 года в Йенчепинге. Почти всю свою игровую карьеру шведский специалист провел в команде из родного города («HV 71»), отыграв в общей сложности 598 матчей в чемпионате Швеции с учетом плей-офф. В ее составе Стиллман становился обладателем золотых медалей шведской лиги (1995 г.) и самым результативным защитником чемпионата (1997 г).

С 1982 по 1995 годы Стиллман постоянно вызывался в юниорскую (U18), молодежную (U20) и взрослую сборные Швеции. За период выступлений в национальной команде Фредрик успел собрать полный комплект наград чемпионатов мира (золото в 1991 и 1992 годах, серебро в 1993 и 1995, бронзу — в 1994). Самый большой успех — в 1994 году, когда «Тре Крунур» стали олимпийскими чемпионами.

На тренерском поприще в КХЛ Стиллман поработал в ХК «Адмирал» и ХК «Сочи».

