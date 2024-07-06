Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу. Ими стали Франция и Испания, в дальнейшем команды разыграют между собой путевку в финал первенства.

Испания одержала победу над Германией в дополнительное время. К концу основного времени команды не смогли выявить сильнейшего. В дополнительное время победу испанцам принес точный удар Микеля Мерино на 119-й минуте.

Матч Франции против Португалии прошел со счетом 0:0. Ни одна команда не смогла забить гол в чужие ворота. Вследствие этого игроки отправились в серию послематчевых пенальти. В этот раз Диего Кошта не смог спасти сборную Португалии и Франция одержала победу со счетом 3:5.