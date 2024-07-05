Хоккейный клуб «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов

Хоккейный клуб «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Матчи пройдут с 22 по 26 августа. До этого казанцев ждет несколько матчей в рамках «предсезонки», сообщает пресс-служба клуба.

Первый свой матч «Ак Барс» проведет 7 августа против «Нефтянника», матч состоится в Альметьевске. Следующая игра состоится уже в Мытищах против команды «Куньлунь». Стар чемпионата КХЛ назначен на 3 сентября.

Стоит напомнить, что 7 июля защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Артемий Князев продлил контракт с командой. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.