Тольяттинская «Лада» подписала Майорова и Быкова

Нападающий Константин Майоров подписал контракт с «Ладой», сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Соглашение рассчитано на один год.

Майоров уже выступал в системе тольяттинского клуба с 2003 по 2009 год. В сезоне 2017/18 он играл за «Югру». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ Майоров набрал 8 (4+4) очков.



Кроме того, пробный контракт заключен с 22-летним вратарем Павлом Быковым, являющимся воспитанником «Лады». Ранее Быков выступал за «Ладью», «Красноярских Рысей», «Сокол» (Красноярск), «Славутич» (Смоленск). Сезон 2017/18 хоккеист пропустил.

Ранее «Лада» заключила контракт с защитником Дмитрием Костромитиным.

