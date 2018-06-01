В России ужесточили требования к предоставлению мобильных услуг

Операторы связи в РФ с июня будут предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах госорганов.



Согласно изменениям в законодательстве, услуги мобильной связи смогут получать абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов, передает «РИА Новости».

Операторам связи для проверки достоверности сведений об абоненте обеспечат доступ к единой системе идентификации и аутентификации, единому порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов. Если достоверность сведений не подтверждается, оператор приостанавливает оказание услуг связи.

Нововведения направлены на борьбу с нелегальным распространением sim-карт в стране. По итогам прошлого года Роскомнадзор совместно с МВД изъял более 106 тысяч незаконных sim-карт. Показатель вырос более чем в 3,5 раза.