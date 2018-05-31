В Казани перенесли праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей из-за сильного похолодания

В Казани перенесли мероприятия в парках и скверах, которые были запланированы на 1 июня в честь Дня защиты детей, из-за сильного похолодания. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

О новой дате проведения программы будет сообщено дополнительно, отметили в Комитете по делам детей и молодежи.



Также перенесен и праздник, запланированный на 1 июня в Старо-Татарской слободе.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 1 и 2 июня. В Казани и по Татарстану 1 и 2 июня местами ожидаются заморозки до -2⁰C. Кроме того, в первый день лета возможен мокрый снег.