ЕС и Канада готовы ввести ответные меры на пошлины США

ЕС и Канада намерены ввести ответные меры после решения США о введении пошлин на сталь и алюминий.



«Сегодня мы объявляем, что мы примем ответные меры в ответ на эту атаку против нашей промышленности», — написал в своем Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он отметил, что Канада примет пошлины на импорт стали, алюминия и другой продукции из США в том же размере, что пошлины США. Что касается Евросоюза, страны намерены также начать спор с США в ВТО.

«Сегодня плохой день для мировой торговли. ЕС не может не реагировать. Мы немедленно начнем спор в ВТО и в ближайшие часы анонсируем меры. Односторонние меры абсолютно неприемлемы», — заявил Юнкер.

Накануне стало известно, что США вводят пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины в отношении стран ЕС и Канады вступят в силу сегодня, 1 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции из России и Китая.

