В Саратовской области прогнозируется скромный урожай из-за засухи

Предстоящая засуха в Саратовской области может сказаться на снижении урожая этим летом.

Как рассказал замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Булгаков, по прогнозам в ближайшие три месяца в области ожидается сухая и жаркая погода.

«С вероятностью 30% от засухи могут пострадать территории 23 муниципальных районов», — цитирует слова спасателя пресс-служба ведомства.

Кроме того, для этого периода времени характерны шквалистые усиления ветра, техногенные и природные пожары, аварии и даже сходы железнодорожных вагонов.

Стоит отметить, что Саратовская область находится в зоне «рискованного земледелия». Так, неблагоприятными считались годы в период с 2010 по 2012 и 2015 год. Ущерб за это время составил порядка 10 млрд рублей.