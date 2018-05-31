Субсидии на проект производства аккумуляторов в «Алабуге» могут вырасти на 100 млн рублей

Фото: Центр кластерного развития РТ

Сегодня, 31 мая, ООО «Барс Технолоджи» при поддержке Минэкономики РТ и Центра кластерного развития РТ презентует в министерстве промышленности и торговли России проект по производству современных аккумуляторных батарей.



Ранее, в интервью «Реальному времени» глава центра Альберт Гайфуллин рассказал, что «Барс Технолоджи» претендует на субсидии в 229 млн рублей. Сегодня стало известно, что сумма заявленных субсидий выросла до 314 млн рублей.

«Это безвозвратная субсидия, которая поступает непосредственно на предприятие. В данном случае капитал позволит создать дополнительное рабочие места и придать импульс дальнейшему расширению и модернизации производства. Напомню, цель — занять 15 % российского рынка производства аккумуляторных батарей», — заявил Гайфуллин «Реальному времени».



Добавим, что на деньги Минпромторга претендуют 19 проектов. Результаты конкурса станут известны в июне.

Проект производства аккумуляторов входит в число мероприятий по импортозамещению. В планах производителя занять 15% рынка автомобильных и 30% рынка промышленных АКБ.