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Субсидии на проект производства аккумуляторов в «Алабуге» могут вырасти на 100 млн рублей

14:54, 31.05.2018
Субсидии на проект производства аккумуляторов в «Алабуге» могут вырасти на 100 млн рублей
Фото: Центр кластерного развития РТ

Сегодня, 31 мая, ООО «Барс Технолоджи» при поддержке Минэкономики РТ и Центра кластерного развития РТ презентует в министерстве промышленности и торговли России проект по производству современных аккумуляторных батарей.

Ранее, в интервью «Реальному времени» глава центра Альберт Гайфуллин рассказал, что «Барс Технолоджи» претендует на субсидии в 229 млн рублей. Сегодня стало известно, что сумма заявленных субсидий выросла до 314 млн рублей.

«Это безвозвратная субсидия, которая поступает непосредственно на предприятие. В данном случае капитал позволит создать дополнительное рабочие места и придать импульс дальнейшему расширению и модернизации производства. Напомню, цель — занять 15 % российского рынка производства аккумуляторных батарей», — заявил Гайфуллин «Реальному времени».

Добавим, что на деньги Минпромторга претендуют 19 проектов. Результаты конкурса станут известны в июне.

Проект производства аккумуляторов входит в число мероприятий по импортозамещению. В планах производителя занять 15% рынка автомобильных и 30% рынка промышленных АКБ.

Справка

«Барс Технолоджи» — совместный проект ГК «Кориб» и казахстанского ООО «Торговый дом Kainar Tecnologies». Завод открыли в декабре 2017 года. Цель проекта — к 2020 году стать лидером российского производства аккумуляторных батарей и занять 15% рынка РФ.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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