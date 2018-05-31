Мэрия Уфы подарила больному раком пенсионеру место на закрытом кладбище

Власти Уфы предоставили больному раком пенсионеру Рашиду Баширову право быть захороненным на закрытом Южном кладбище. Соответствующий документ подписал руководитель управления ЖКХ уфимской мэрии Владимир Чернов.

Пенсионер объяснил, что после его смерти дочери пенсионера не хватит денег на перевозку тела в Сергеевку. Кроме того, на Южном кладбище похоронены родители уфимца.

Ранее Баширов написал главе РБ Рустэму Хамитову письмо. В нем пенсионер попросил выделить для него место на закрытом кладбище. Похоже, что просьба была передана городским властям.