Прибыль «ФК Открытие» по МСФО в первом квартале 2018 года составила 8,7 млрд рублей

Чистая прибыль санируемого банка «Открытие» по МСФО в первом квартале 2018 года составила 8,7 млрд руб.

По сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль банка выросла более чем в 2 раза. Активы банка по состоянию на 31 марта составили 2 трлн руб — на 17,4% меньше показателей конца прошлого года, говорится в отчете на сайте компании.

Ранее сообщалось, что компании группы санируемого ЦБ банка «Открытие» показали прибыль около 50 млрд рублей в течение первых четырех месяцев.