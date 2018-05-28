С начала года группа «Открытие» принесла 50 миллиардов рублей

Компании группы санируемого ЦБ банка «Открытие» показали прибыль около 50 млрд рублей в течение первых четырех месяцев.



«По результатам первых четырех месяцев новая финансовая группа, которая создается на базе банка «Открытие» путем объединения «ФК «Открытие», Росгосстраха, трех крупных пенсионных фондов, банка «Бин» и других финансовых компаний, уже показала прибыль порядка 50 млрд рублей», — цитируют зампреда ЦБ Василия Поздышева «Известия».



Кроме того, он отметил, что сам банк «ФК «Открытие» за четыре месяца показал операционную прибыль около 3 млрд рублей.