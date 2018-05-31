Власти Ижевска потратят на реконструкцию набережной более 200 миллионов рублей
Администрация Ижевска утвердила смету на реконструкцию набережной городского пруда. Муниципальные власти готовы потратить на проект 202,7 млн рублей.
Документ, опубликованный на сайте администрации города, подписал врио главы города Сергей Задорожный. Проект реконструкции подготовил «Удмуртгражданпроект».
Согласно документу, работы проведут на участке от эспланады до речки Подборенки.
Из сметы следует, что удельные капитальные вложения на 1 км набережной в среднем составляют 324,9 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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