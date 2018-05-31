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Власти Ижевска потратят на реконструкцию набережной более 200 миллионов рублей

10:52, 31.05.2018
Власти Ижевска потратят на реконструкцию набережной более 200 миллионов рублей
Фото: google.co.in/maps/скриншот

Администрация Ижевска утвердила смету на реконструкцию набережной городского пруда. Муниципальные власти готовы потратить на проект 202,7 млн рублей.

Документ, опубликованный на сайте администрации города, подписал врио главы города Сергей Задорожный. Проект реконструкции подготовил «Удмуртгражданпроект».

Согласно документу, работы проведут на участке от эспланады до речки Подборенки.

Из сметы следует, что удельные капитальные вложения на 1 км набережной в среднем составляют 324,9 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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