Двукратный финалист Кубка Стэнли Антон Волченков подписал контракт с нижегородским «Торпедо»

Обладатель золотых и серебряных медалей чемпионатов мира, участник двух Олимпийских игр, двукратный финалист Кубка Стэнли Антон Волченков подписал контракт с нижегородским «Торпедо».

Главный тренер «автозаводцев» Дэвид Немировски прокомментировал это приобретение:

— Антон — это настоящий боец и отличный пример для подражания всей команде: как молодым, так и старшим хоккеистам. Он лидер и на льду, и в раздевалке, а его богатый опыт выступлений в НХЛ очень поможет «Торпедо». Волченков — невероятно самоотверженный хоккеист, который всегда с полной самоотдачей бьется за команду. То количество бросков, которые он принимает на себя, позволяет называть его не только защитником, но и вторым вратарем на льду. Уверен, что его приход принесет огромную пользу «Торпедо»!

Ранее «Торпедо» подписало уфимского воспитанника Никиту Сетдикова.





