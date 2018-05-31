Воспитанник уфимского хоккея Никита Сетдиков подписал контракт с «Торпедо»

Никита Сетдиков подписал контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Профессиональную карьеру новобранец «Торпедо» начинал в уфимском «Толпаре». В 17 лет нападающий дебютировал в МХЛ и в первом же сезоне заработал 31 балл по системе «гол+пас», получив вызов в юниорскую сборную России для участия в чемпионате мира. Начиная со следующего сезона, Сетдиков отправился на повышение в ВХЛ, где регулярно выходил на лед и набирал очки в составе «Тороса».

В сезоне 2017/2018, защищая цвета учалинского «Горняка», он стал лучшим ассистентом, лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата, забросив 21 шайбу и прибавив к ним 32 результативные передачи.