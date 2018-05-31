Нападающий Дмитрий Обухов покидает «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о планах клуба относительно нападающих Дмитрия Обухова и Александра Свитова.

«Обухов покидает «Ак Барс». Не могу сказать, где он продолжит карьеру. Это должен сделать он сам. Свитов, скорее всего, останется с нами. Он этого хочет. Переговоры идут», — сказал Якубов.

Дмитрий Обухов в прошлом сезоне провел за «Ак Барс» 19 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Александр Свитов отыграл в регулярном чемпионате 40 матчей, забил 5 шайб и отдал 5 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий в 19 играх набрал 4 (1+3) очка.

Напомним, ранее появлялась информация, что Свитов может перебраться в омский «Авангард».