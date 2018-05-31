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Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко

03:30, 31.05.2018
Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко
Фото: скриншот видео youtube.com

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с решением распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Международная организация «Репортеры без границ» выразили возмущение.

««Репортеры без границ» выражают глубокое возмущение в связи с манипуляцией украинских спецслужб в целях информационной войны. Всегда опасно, когда государства играют с фактами, тем более используя журналистов»,— написал в Twitter генсекретарь организации Кристоф Делуар.

В ОБСЕ отметили, что государство не должно распространять ложную информацию.

«Рад, что Аркадий Бабченко жив! Я сожалею о решении распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности»,— подчеркнул Дезир.

Напомним, убийство Аркадия Бабченко 29 мая оказалось инсценировкой. Об этом накануне заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

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