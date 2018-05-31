Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с решением распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Международная организация «Репортеры без границ» выразили возмущение.



««Репортеры без границ» выражают глубокое возмущение в связи с манипуляцией украинских спецслужб в целях информационной войны. Всегда опасно, когда государства играют с фактами, тем более используя журналистов»,— написал в Twitter генсекретарь организации Кристоф Делуар.

В ОБСЕ отметили, что государство не должно распространять ложную информацию.

«Рад, что Аркадий Бабченко жив! Я сожалею о решении распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности»,— подчеркнул Дезир.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public.

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 мая 2018 г.

Напомним, убийство Аркадия Бабченко 29 мая оказалось инсценировкой. Об этом накануне заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.