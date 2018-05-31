Сегодня в Татарстане дожди и до +14

Сегодня, 31 мая, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие дожди.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до 17 м/с, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +4 до +9 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +9°С до +14°С.

В Казани днем ожидается от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +9°С до +11°С.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил о сильном похолодании на территории республики в период с 31 мая по 2 июня.