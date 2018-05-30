В Нижнем Новгороде сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши и повредил ограждения

В Нижнем Новгороде шквалистый ветер нанес многочисленные повреждения. В городе повалены деревья и сорваны крыши нескольких домов.

Пользователи соцсетей выложили ряд исчерпывающих видеозаписей, показывающих буйство погоды в Нижнем.













Также опубликованы фотографии поваленных деревьев в различных районах города.

Фото: vk.com/vkyrse_nn

Фото: vk.com/id18278074

Фото: vk.com/id132093155

Кроме того, один из пользователей сообщил о повреждении ограды для пешеходов возле стройплощадки. Он отметил, что в момент, когда ветер покорежил ограждение, внутри находились люди.









Фото: vk.com/id27640945