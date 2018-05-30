В Нижнем Новгороде сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши и повредил ограждения
В Нижнем Новгороде шквалистый ветер нанес многочисленные повреждения. В городе повалены деревья и сорваны крыши нескольких домов.
Пользователи соцсетей выложили ряд исчерпывающих видеозаписей, показывающих буйство погоды в Нижнем.
Также опубликованы фотографии поваленных деревьев в различных районах города.
Кроме того, один из пользователей сообщил о повреждении ограды для пешеходов возле стройплощадки. Он отметил, что в момент, когда ветер покорежил ограждение, внутри находились люди.
Происшествия
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