Сегодня в Татарстане шквал с грозой и до +24

Сегодня, 30 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером в большинстве районов республики пройдут дожди, местами грозы и шквал.

Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный. Днем и вечером сильный порывами до 15-20 м/с. В период с 12 до 20 часов местами очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С.

В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +19°С до +22°С.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за шквала и грозы.