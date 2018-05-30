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Следователь попросил запретить определенные действия для Халиуллина

11:15, 30.05.2018
Следователь попросил запретить определенные действия для Халиуллина
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов попросил ограничить экс-главу АМСБ РТ Хайдара Халиуллина пока на 3 месяца в определенных действиях. Обвиняемый и его адвокаты просили отказать.

Суд удовлетворил просьбу прокурора и запретил ему выходить в позднее и ночное время из дома, бывать на митингах, общаться с другими участниками по делу, пользоваться интернетом, передает корреспондент «Реального времени».

Что касается возможности защиты интересов экс-главы АМСБ Наилем Галеевым (ходатайство было заявлено на прошлом заседании), то суд отказал, сославшись на отсутствие у мужчины юридического образования.

Происшествия Татарстан
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