Суд отложил старт процесса по делу о хищениях по программе «Лизинг-грант»

Вахитовский районный суд Казани отложил старт процесса по делу о хищениях по программе «Лизинг-грант» из-за отсутствия нескольких защитников. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Следующее заседание пройдет в период с 29 мая по 1 июня.

Хайдар Халиуллин попросил суд разрешить участвовать в процессе общественному наблюдателю — пресс-секретарю Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Наилю Галееву. Судья сказал, что это обсудят на следующем заседании, когда все явятся.

Напомним, экс-глава АМСБ РТ Хайдар Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях и попытках хищения бюджетных средств по программе «Лизинг-гранта» на общую сумму около 40 млн рублей, а также легализации похищенного.