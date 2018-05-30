Власти Нижнего Новгорода запретят остановку транспорта возле отеля Marriott на Ильинской

Власти Нижнего Новгорода запретят остановку транспорта на улице Ильинской. Ограничение коснется участка возле отеля Courtyard by Marriott и через дорогу от него.

«В целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспортных средств по улице Ильинской в районе домов №45а и 46 планируется введение ограничения остановки транспортных средств», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

При этом городские власти не указали, в какой срок будет внесено изменение.