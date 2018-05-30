Мэрия Уфы может перейти на прямую оплату электричества для трамваев и троллейбусов

Мэрия Уфы планирует перейти на прямое взаимодействие с Энергосбытовой компанией Башкортостана (ЭСКБ, входит в «Интер РАО»). В этом случае городские власти будут оплачивать энергетикам услуги, предоставляемые Муниципальному управлению электротранспорта Уфы (МУЭТ).

Стороны договорились заключить соглашение до 1 июня, пишет «Коммерсант».

В Башэлектросбыте добавили, что если и эти договоренности не будут соблюдены, то компания вернется к практике ограничения электроснабжения МУЭТ.

Напомним, что на этой неделе энергетики вновь отключили электричество должникам. В результате встали 12 троллейбусных и семь трамвайных маршрутов.