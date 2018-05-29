Сегодня в Уфе восстановили движение трамваев и троллейбусов

В Уфе восстановлено движение электротранспорта. Муниципальные предприятия договорились с «Энергетической сбытовой компанией Башкирии».

«Муниципальное управление электротранспорта города Уфы сообщает о том, что 29 мая с 11-00 часов полностью возобновлено движение трамваев и троллейбусов по городу Уфе», — говорится в сообщении мэрии столицы Башкирии.

Накануне сбытовая компания в очередной раз отключила электричество объектам электротранспорта Уфы за долги.

На настоящий момент в Уфе за организацию работы электротранспорта отвечают два предприятия — МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» и МУП «Управление электротранспорта Уфы». Первое предприятие имеет долг около 18 млн рублей. Долг второго составляет 115 млн рублей.

Напомним, что на втором предприятии введена процедура наблюдения. Арбитражный управляющий не усмотрел признаков преднамеренного банкротства МУПа.

Ранее мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал о перспективах развития городского электротранспорта. Городские власти намерены построить новые трамвайные линии в районы Инорс и Сипайлово.