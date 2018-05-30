ХК «Лада» расторг контракты с пятью хоккеистами

Хоккейный клуб «Лада» расстался с рядом хоккеистов. Как сообщает пресс-служба волжан, в процессе комплектования команды на сезон 2018/19 принято решение расстаться с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Также по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с Филиппом Лапковым, который выступал за «Ладью».

«ХК «Лада» благодарит хоккеистов за работу в Тольятти и желает успешного продолжения спортивной карьеры в других командах», — говорится в сообщении.

Ранее экс-форвард «Сокола» Вячеслав Андрющенко подписал контракт с «Ладой» сроком на один год.

