Марийские ракетчики получат новые комплексы «Ярс»

Йошкар-Олинское ракетное соединение получит мобильные комплексы «Ярс». Командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что переоснащение подразделения продолжается.

По его словам, уже завершено перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений, передает «РИА Новости».

Подвижные ракетные комплексы РС-24 «Ярс» с разделяющейся головной частью являются современной модификацией ракеты «Тополь-М». Они могут нести от 3 до 6 зарядов мощностью до 300 килотонн. «Ярс» принят на вооружение в 2009 году.