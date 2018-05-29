Нижнекамский «Нефтехимик» обзавелся фарм-клубом в Самаре

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС, выступающий в ВХЛ, заключил соглашение о сотрудничестве с нижнекамским «Нефтехимиком» и станет его фарм-клубом, сообщает «Чемпионат».

Кроме того, самарская команда подписала нового главного тренера — Александра Соколова, который в прошлом сезоне возглавлял карагандинскую «Сарыарку». Спортивным директором ХК ЦСК ВВС назначен известный самарский функционер, бывший тренер ЦСК ВВС и тольяттинской «Ладьи», выступающей в МХЛ, Владимир Шиханов.

Напомним, что с 2016 года фарм-клубом нижнекамцев стала также волжская «Ариада», выступавшая в ВХЛ. Однако по окончании сезона 2016/2017 нижнекамский клуб отказался от фарм-клуба.