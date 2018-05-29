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На балансе обанкротившегося банка «Богородский» остается имущество на 1,6 миллиарда рублей

15:52, 29.05.2018

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в обанкротившемся банке «Богородский» (Нижегородская область). На балансе кредитной организации остается имущество на 1,63 млрд рублей.

Такова балансовая стоимость имущества, следует из отчета ведомства, опубликованного в реестре сведений о банкротствах. При этом оценка рыночной стоимости проводилась только в отношении основных средств банка. Их стоимость составляет 126,6 млн рублей, что в два раза ниже балансовой.

Указано, что на 1 мая АСВ выплатило кредиторам банка только четверть суммы установленных требований — 446,7 млн рублей.

В феврале—апреле новое имущество банка не выявлено, списание имущества не проводилось.

При этом на последних торгах удалось выручить лишь 7,8 млн рублей. Торги по продаже недвижимости «Богородского» не состоялись.

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