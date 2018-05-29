Суд отказал в продлении ареста Елены Фахрутдиновой по делу Минздрава РТ

Сегодня Советский районный суд Казани отказал в продлении домашнего ареста в отношении индивидуального предпринимателя и завкафедрой КФУ Елены Фахрутдиновой. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Следком просил продлить меру пресечения Фахрутдиновой до 1 августа. Однако суд не нашел оснований для продления.

Ранее Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Елены Фахрутдиновой до 1 июня. Ее подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей. Также по делу проходила экс-замминистра здравоохранения РТ Елена Шишмарева, которая покончила с собой.