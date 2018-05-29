«Рубин» готов пригласить Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб

Казанский «Рубин» обсудит вопрос приглашения полузащитника Гекдениза Карадениза и вратаря Сергея Рыжикова в тренерский штаб команды, когда они окончат тренерскую школу, сообщает ТАСС.

«Карадениз и Рыжиков сейчас получают тренерскую лицензию категории «А». Курбан Бердыев сказал, что после того, как они закончат обучение, будут разговаривать на тему вхождения в тренерский штаб.

Категорию «А» они должны получить ближайшим летом, будут экзамены. Руководство клуба неоднократно сообщало, что будет радо видеть Рыжикова в качестве игрока или тренера», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Напомним, что 37-летний Рыжиков решил не продлевать контракт с клубом и стал свободным агентом. Карадениз, которому исполнилось 38 лет, еще до окончания сезона объявил о завершении игровой карьеры. Оба футболиста выступали за «Рубин» с 2008 года, дважды становились чемпионами России (2008, 2009), взяли Кубок России и два Суперкубка России.