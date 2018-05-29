В Самаре разрешили шуметь по ночам во время ЧМ-2018

Депутаты самарской губернской думы смягчили «закон о тишине» к предстоящему ЧМ-2018.

Согласно новым поправкам во время проведения мундиаля с 14 июня по 15 июля после 23.00 в городе можно будет шуметь в местах проведения мероприятий чемпионата, в том числе на площади Куйбышева, где установят большой экран. Там будут показаны футбольные матчи чемпионата, пишет «ФедералПресс».

Напомним, действующий региональный закон о тишине запрещает шуметь с 22.00 до 08.00, а с 1 июня по 31 августа — с 23.00 до 08.00. Исключением являются Новый год и остальные государственные праздники