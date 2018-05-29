Прокуратура Пензы возбудила два дела в отношении ТЦ «Урицкий»

Прокуратура Железнодорожного района Пензы возбудила два административных дела после проверки ТЦ «Торговый дом «Урицкий». ООО «Сетевая компания» не получило разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Дела в отношении самой компании и ее замдиректора направлены в Арбитражный суд Пензенской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно КоАП РФ по статье ч. 5 ст. 9.5 (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию), должностное лицо может быть оштрафовано на 1—2 тысячи рублей, юрлицо — на 10—20 тысяч рублей.