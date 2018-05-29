Сослан Джанаев: «Бердыев вернет «Рубин» на прежние позиции»

Вратарь сборной России и казанского «Рубина» Сослан Джанаев признался, что ждал от своей команды такого же прорыва, как от «Ростова».

«Как минимум, ждал, что мы выступим лучше. Но нельзя не учитывать проблемы, которые были в клубе, когда мы только пришли. Очень многое нужно было менять. Собрался новый состав, к концу первой половины сезона начали перестраивать игру — на больший контроль мяча. Все это требует времени.

Бекиевич нам говорил: «Нужно терпение. Даже Гвардиола в «Манчестер Сити» выстраивал командную игру год. И это с такими звездами в составе». Так что все будет хорошо. Уровень тренерского штаба топовый. Увидите, Бердыев вернет «Рубин» на прежние позиции», — сказал Джанаев в интервью Sport24.ru

Напомним, что Сослан Джанаев перешел в «Рубин» из «Ростова» перед началом сезона 2017/18 годов. По итогам прошлого сезона РФПЛ казанская команда под руководством Курбана Бердыева заняла 10-е место.