Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов выступил против расширения РФПЛ

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов выступил против расширения РФПЛ до 18 команд:



— Я пока за то, чтобы оставить все так, как есть, — 16 клубов в РФПЛ. 18 хотелось бы в будущем. Сейчас появились новые стадионы. Есть огромное желание, чтобы все они были задействованы, чтобы все города, где они возведены, оказались представлены в Премьер-лиге. Инфраструктура мощная заложена, осталось только командам финансово укрепиться, но на данный момент, к сожалению, далеко не все к этому готовы.



Смотрите, как все устроено у Сергея Галицкого, у него команда — это вершина айсберга, а сколько всего под ней. Это и академия, и общеобразовательная школа и много манежей в регионе, где особо в них не нуждаются, множество полей, куча молодежных коллективов. То есть стратегия полностью замкнута. А есть клубы и регионы, где за командой ничего нет. У таких философия следующая: я дерусь, потому что дерусь. Как только большинство российских клубов подойдут к уровню организации «Краснодара», тогда можно будет увеличить число членов РФПЛ, — передает Sport24.ru слова Маслова со ссылкой на «С-Э».



Напомним, ранее генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов высказался за расширение Премьер-лиги.

