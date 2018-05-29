Главу Котельников задержали по обвинению в мошенничестве на 115 миллионов рублей

Глава городского округа Котельники в Подмосковье задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что группа лиц, связанная с главой, приобрела права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк» путем обмана и злоупотребления доверием, передает ТАСС.

Как сообщила представитель ГСУ, чиновник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Суд поместил главу Котельников под домашний арест.

Ранее в Башкирии арестовали экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД по республике Ильнура Юсупова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в превышении должностных полномочий.