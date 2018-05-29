ФК «Оренбург» проведет сборы в Австрии

Футбольный клуб «Оренбург» определился с программой подготовки к сезону 2018/2019 в Премьер-лиге. Как сообщает пресс-служба оренбуржского клуба, первый учебно-тренировочный сбор пройдет 16—29 июня в Австрии (Штегерсбах).

После короткого перерыва второй сбор также состоится на австрийской базе с 4 по 18 июля.

После двух австрийских сборов команда вернется в Оренбург и продолжит подготовку к чемпионату России на базе ФК «Оренбург» в Самородово.

Напомним, ФК «Оренбург» выиграл соревнования в Футбольной национальной лиге-2017/2018 и получил право выступать в РФПЛ вместе с самарскими «Крыльями Советов», которые стали вторыми в турнире.





