Врачи из больницы в Солсбери рассказали о причинах выздоровления Скрипалей

Врачи больницы в Солсбери, где после отравления проходили лечение бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия рассказали о причинах выздоровления пациентов.

«Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер», — сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей в передаче BBC.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.

