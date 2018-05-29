Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +18°С

Сегодня, 29 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут небольшие дожди.



Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый сильный от 15 до 17 м/с, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0 до +5 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +13°С до +18°С.

В Казани днем ожидается от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +13°С до +16°С.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил о заморозках на почве и сильном ветре.