Экс-сотрудника администрации Самары приговорили к 5 годам колонии за взятки в детсадах

Советский районный суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему консультанту департамента образования администрации областного центра по делу о поборах с детсадов.



Экс-чиновника приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 5 млн рублей.

Отмечается, что консультант отдела дошкольного образования вместе с коллегой в течение 5 лет ежемесячно получал взятки от заведующих семи детсадов.

«За полученное вознаграждение муниципальные служащие оказывали руководителям образовательных учреждений попустительство по службе, предупреждали о предстоящих проверках, способствовали непривлечению их к дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.



Общая сумма полученных с 2013 по 2017 годы взяток превысила 1 млн рублей. Также фигуранты фиктивно устроили на работу в шесть детсадов своих знакомых.