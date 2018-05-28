Действия «Роснефти» могли привести к росту цен на бензин – ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ПАО «НК „Роснефть“ из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов. Действия компании могли стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизельное топливо.



»Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", — приводит «Интерфакс» слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Дмитрия Махонина.

Отмечается, что основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на «Роснефть».

Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные со снижением объемов отгрузки топлива мелким оптом. В связи с этим служба выдала «Роснефти» предупреждение о прекращении до 8 июня действий (бездействия), содержащих признаки антимонопольного законодательства.



Ранее правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Предполагается, что снижение лишит бюджет 140 млрд рублей.