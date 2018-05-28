РФПЛ запретила клубам играть домашние матчи на стадионе соперника

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о нововведениях в правилах проведения матчей чемпионата России.

«Команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов — резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку.

Кроме того, если за 10 дней до матча чемпионата России поле будет в непригодном состоянии и оно не принято, то матч будет перенесен на резервный стадион. А раньше могли принять газон за три дня до встречи», — передает слова Прядкина корреспондент Sport24.ru.

Напомним, в прошедшем сезоне «Амкар» сыграл одну домашнюю игру в Москве на арене «Локомотива», который оплатил перенос с пермского стадиона. Данное обстоятельство вызвало огромный резонанс, из-за чего и было принято решение внести поправки в правилах.