Глава УФСИН по Ульяновской области покинул пост

Глава УФСИН по Ульяновской области Станислав Андреев покинул пост 25 мая. Имя его преемника пока не называют.

«Кто займет место Станислава Андреева на посту начальника УФСИН по региону, пока неизвестно», — приводит «ФедералПресс» слова представителя ведомства.

Станислав Андреев родился в 1963 году. С марта 2008 года он служил в центральном аппарате ФСИН России, в управлении безопасности, потом замещал должность замначальника управления режима и надзора ФСИН России. Летом минувшего года его назначили на пост начальника УФСИН России по Ульяновской области.