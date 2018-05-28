Медведев одобрил принятие в казну акций «Промсвязьбанка» на 113,4 млрд рублей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну Российской Федерации акций «Промсвязьбанка» на сумму 113,393 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Акции переданы Агентством по страхованию вкладов. Кабмину предоставлено право принять в 2018 году в казну акции за счет уменьшения имущественного взноса на сумму до 150 млрд рублей, отмечается в документе.

Напомним, в декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка. На его базе собираются создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. 29 марта АСВ стало владельцем более 99,9% акций «Промсвязьбанка». АСВ выкупило допэмиссию «Промсвязьбанка», заплатив 113,4 млрд рублей в виде облигаций федерального займа.