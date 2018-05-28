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Мордовия, Чувашия и Кировская область вошли в топ-10 антинаркотического рейтинга регионов

16:48, 28.05.2018
Мордовия, Чувашия и Кировская область вошли в топ-10 антинаркотического рейтинга регионов
Фото: trezvros.ru

Проект «Трезвая Россия» составил «Антинаркотический рейтинг регионов — 2018». В десятку лучших субъектов РФ вошли Мордовия, Кировская область и Чувашия.

Мордовия заняла пятое место, набрав 24,41 балла, говорится в исследовании. Кировская область добралась до седьмой позиции (24,44), а Чувашия расположилась на десятой строчке (25,12).

Рейтинг сравнивает эффективность борьбы с наркотиками региональных властей и «масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков».

Пензенская область заняла 12-е место, Марий Эл — 23-е, Саратовская область — 24-е. Оренбуржье расположилось на 30-й позиции, Ульяновская область добралась до 39-го места, Нижегородская область закрепилась на 42-м.

Удмуртия, Башкирия и Татарстан заняли 49-ю, 50-ю и 56-ю строчки соответственно.

Пермский край находится на 61-й позиции.

Самарская область единственная из регионов ПФО вошла в число «красных» субъектов, заняв 71-е место.

АналитикаОбщество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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