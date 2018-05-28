Татарстан занял 56-е место в первом антинаркотическом рейтинге регионов России

Республика Татарстан заняла 56-е место в антинаркотическом рейтинге среди 85 регионов России. Исследование эффективности антинаркотической работы субъектов РФ впервые представил федеральный проект «Трезвая Россия».

Первые пять мест рейтинга заняли Архангельская область, Чукотский автономный округ, Волгоградская область, Чечня и Мордовия.



В число аутсайдеров вошли Санкт-Петербург (81-е место), Кемеровская область 82-е), Сахалинская область (83-е), Еврейская автономная область (84-е), Приморский край (85-е). Москва заняла в списке 78-е место.



Для анализа специалисты использовали данные из семи открытых источников, включая отчеты пяти федеральных министерств и ведомств.

При составлении рейтинга учитывалось количество умерших от отравлений наркотиками и психотропными препаратами, количество больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, количество лиц, совершавших преступления под «веществами», а также количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в ПФО рост смертности от наркотиков по итогам 2017 года превысил 20%. Среди лидеров оказались Самарская, Нижегородская области, Пермский край, Татарстан и Башкирия.