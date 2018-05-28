Глава Чувашии утвердил переименование министерства информационной политики в Минцифраз

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о переименовании министерства информационной политики и массовых коммуникаций республики. Новое название ведомства будет звучать как Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций.

Указ подписан и опубликован сегодня, 28 мая. Согласно документу, он вступил в силу со дня опубликования.

В комментарии к документу говорится, что принятое решение даст новый импульс развитию цифровой экономики и массовых коммуникаций, повысит качество жизни граждан и доступность получения государственных услуг.