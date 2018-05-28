Глава Удмуртии подарил Алине Загитовой четырехкомнатную квартиру

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру. Подарок спортсменке от имени всего региона преподнес глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Я знаю, у тебя мечта была — улучшить жилищные условия для семьи, поэтому наш подарок — четырехкомнатная квартира. Спасибо большое», — сказал Александр Бречалов на встрече с семьей Загитовых.

Сама Алина Загитова отметила, что подарит квартиру своим родителям.

Ранее в Москве премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил Алине Загитовой собаку породы акита-ину.