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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил Алине Загитовой щенка акита-ину

13:26, 26.05.2018 3
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил Алине Загитовой щенка акита-ину
Фото: twitter.com/ichiyoishikawa

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой подарили щенка японской породы акита-ину. Это произошло сегодня в Москве в отеле «Метрополь».

Сообщается, что щенка спортсменке передал Такаси Эндо — японский политик, председатель Общества охраны собак акита-ину. Кроме того, на встрече присутствовал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Алина Загитова уже придумала кличку щенку. Она решила назвать ее Масару, что в переводе с японского означает «победа».

Отметим, что Загитова стала второй россиянкой, которая удостоилась такого подарка. Ранее японцы подарили акита-ину российскому президенту Владимиру Путину.

Спорт УдмуртияТатарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:36
    Вот все и встало на свои места. Алина теперь точно вторая после Путина в России)))))
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  • Анонимно 13:58
    Почему татары прицепились к спортсменке тренирующейся в Москве и выросшей в Ижевске? Своих нет?;)
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  • Анонимно 14:18
    Молодец, Алина! Так держать! Будь всегда первой, мы за тебя!
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