Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил Алине Загитовой щенка акита-ину

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой подарили щенка японской породы акита-ину. Это произошло сегодня в Москве в отеле «Метрополь».

Сообщается, что щенка спортсменке передал Такаси Эндо — японский политик, председатель Общества охраны собак акита-ину. Кроме того, на встрече присутствовал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Алина Загитова уже придумала кличку щенку. Она решила назвать ее Масару, что в переводе с японского означает «победа».

Отметим, что Загитова стала второй россиянкой, которая удостоилась такого подарка. Ранее японцы подарили акита-ину российскому президенту Владимиру Путину.