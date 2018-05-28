СМИ: двое военных из Башкирии погибли в Сирии 23 мая

Военные самолеты доставили из Сирии тела погибших при атаке 23 мая россиян. Среди них могут быть двое уроженцев Башкирии.

Информагентство «Чита.ру» сообщает, что в город прибыли не четыре, а шесть погибших. Четверо из них были жителями Забайкалья, еще двое военных планируется переправить в Башкирию.

По данным источников агентства, все шестеро погибли в бою 23 мая.

Напомним, что Минобороны РФ официально заявило только о четырех погибших. По версии военного ведомства, еще три человека получили ранения. Согласно сообщению министерства, российские военные помогали сирийцам отбить атаку нескольких групп террористов.